В Россию вернулось уголовное наказание в виде принудительных работ

Новый вид наказания начал работать с первого дня нового года. Осужденные будут работать там, куда их направит государство. Жить им придется в исправительных центрах, условия которых мягче, чем в колонии, но не такие «вольные», как это было на принудительных работах в СССР.

Гражданам будет предоставляться спальное место, а вот еда, одежда и обувь – за свой счет. Если же у осужденного нет на это денег, его оденут и накормят по утвержденным нормам.

Всех осужденных будут устраивать на работу с учетом их пола, возраста и состояния здоровья. В министерстве юстиции уже подготовлен законопроект, который разрешит направлять приговоренных к принудительным роботам на предприятия, находящиеся вне исправительного центра. Например, на большие стройки.

Осужденные, которые отбудут более трети положенного срока наказания, смогут даже проживать с семьей в арендованной или собственной квартире. В этом случае человеку придется регулярно отмечаться в центре или даже носить электронный браслет, сообщает «Российская газета».





Кстати:

Помимо принудительных работ в Уголовном кодексе существуют еще два вида «наказания трудом». Исправительные работы, когда гражданин продолжает ходить на работу и жить как раньше, но с его заработной платы удерживается определенная сумма. И второй вид: обязательные работы, подразумевающие общественно полезный труд в виде уборки улиц, покраски заборов и тому подобное.