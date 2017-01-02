Теперь в России можно платить налоги за других

Вступили в силу изменения в Налоговом кодексе РФ: с 2017 года граждане России смогут платить налоги не только за себя, но и за других людей.

Как сообщил «Российской газете» глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин, ведомство на протяжении трех лет добивалось этой поправки в Кодексе. В ФНС часто приходили жалобы от россиян, которые пытались оплатить налог за своих близких родственников, но эти платежи не зачислялись, так как были произведены не лично налогоплательщиком.

В ФНС отмечают, что теперь в назначении платежа будет указываться ИНН двух человек: и непосредственного плательщика, и того, за кого платят налог. Кроме того, как пишут в «Российской газете», в случае пересчета налогов средства вернут именно тому налогоплательщику, за которого была произведена оплата.

Есть еще одно нововведение в налоговой системе России: с 9 января 2017 года, то есть в первый рабочий день после новогодних выходных, граждане смогут получать ИНН (идентификационный номер налогоплательщика) в любом налоговом органе независимо от места проживания или регистрации.