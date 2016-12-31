​В 2016 году рубль вырос к доллару на 20 процентов

Курс рубля по итогам 2016 года вырос на 20,1 процента к доллару и на 24,7 процента к евро. Данные Московской биржи публикует РИА «Новости».

Доллар завершил последний день торгов на бирже на отметке 61,27 рубля, евро – 64,52 рубля, тогда как на конец 2015 года курсы составляли 73,59 рублей и 80,43 рубля соответственно. Рекордно высокого значения доллар достиг 21 января, поднявшись практически до 86 рублей, евро тогда же дорожал до 93,7 рубля. В эти дни обесценивание рубля по сравнению с закрытием прошлого года составляло около 14 процнетов к доллару и к евро. Минимальные уровни 2016 года были достигнуты основными резервными валютами в декабре – 60,1075 рубля за доллар и 62,46 рубля за евро.