​СИА-ПРЕСС 2016. Облом года: Выстрел в спину

Ханты-Мансийск на ближайшие несколько лет лишается статуса биатлонной столицы мира по решению Международного союза биатлонистов (IBU), международные состязания уйдут с югорской арены как минимум на два ближайших года. Предполагалось, что они останутся в соседней Тюмени, однако в декабре 2016-го стало известно, что в 2017 году соревнования в России вообще не будут проводиться виноваты очередные допинговые скандалы.

Власти югорской столицы кратковременную потерю биатлона прокомментировали подчеркнуто спокойно директор оргкомитета состязаний Валерий Радченко заявил, что самое время затеять реконструкцию Центра зимних видов спорта им. А. Филипенко. Работы, по его словам, предостаточно необходимо в корне менять поляну, убирать VIP-помещения, менять северную трибуну. «После всей этой работы снова будем заявляться на этапы Кубка мира и на чемпионаты мира», — попытался он успокоить любителей спорта.

Однако заполучить биатлон обратно теперь будет тяжелее. Если раньше соревнования могли проходить и в ­Тюмени, и в Ханты-Мансийске, то теперь в IBU намерены отказаться от такой практики по словам президента союза Андерса Бессеберга, ситуация, когда в одном сезоне сразу два этапа Кубка мира проводятся в России, является неправильной. Это значит, что двум городам придется бороться за право проведения соревнований, причем IBU преференций никому давать не намерено.

Справка: Этап Кубка мира по биатлону в Тюменском районе должен был стартовать 6 марта 2017 года отмену произвел Союз биатлонистов России в связи с подозрениями Международного Олимпийского комитета, заявившего, что 31 спортсмен из России употреблял допинг.