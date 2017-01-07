​СИА-ПРЕСС 2016. Поражение года: Никогда такого не было, и вот опять

Российская сборная вылетела с Евро-2016 как пробка. В группе В она заняла последнее место и, что говорится, шла по накатанной. Сначала была ничья со сборной Англии (11), затем проигрыш сборной Словакии (12), а в итоге — разгром от валлийцев (30).

Как только закончился последний матч, из уст разочарованных болельщиков звучало лишь одно слово «Позор». Более красноречивыми оказались чиновники и депутаты, которые кинулись писать в социальных сетях и давать многочисленные комментарии. «Надо менять игроков, — заявил депутат Владимир Жириновский. — Провести турниры по всей стране, взять 20-летних русских парней из провинции, и они выиграют любой чемпионат».

«Это было ожидаемо. ... Футбол — это игра быстрых и энергичных ребят, а такое ощущение, что у нас приехали статисты, которые выходили на поле постоять и покрасоваться», — отметил главы комитета Госдумы по физической культуре, спорту и делам молодежи Дмитрий Свищев.

Главный тренер российской сборной Леонид Слуцкий был вынужден извиняться: «Хотелось бы попросить прощения у болельщиков за тот футбол, который мы показали. Те люди, которые болели за нас, не заслуживали такого уровня игры».

В 2018 году Россия принимает Чемпионат мира у себя. И выехать на одной лишь спортивной инфраструктуре не выйдет. Стране — хозяйке ЧМ-2018 нужно поднапрячься, чтобы за оставшиеся полтора года чем-то залатать гигантскую дыру отечественного фут­бола.