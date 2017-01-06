​СИА-ПРЕСС 2016. Несправедливость года: Битый небитого отвёз

Российские параспортсмены в 2016 году оказались главными жертвами международного допинг-скандала. Если олимпийская сборная нашей страны с некоторыми исключениями все-таки выступила в Рио-де-Жанейро, то к инвалидам спортивные чиновники оказались жестоко бескомпромиссны — с Паралимпиады-2016 были сняты все без исключения представители России.

Такое решение стало настоящим шоком, ведь все параспортсмены в тот момент находились на тренировочной базе в Подмосковье, что называется, «на чемоданах» — готовые лететь на очередные Игры. В число дисквалифицированных поплаи и наши сургутяне легкоатлеты Виталий Телеш, Анна Пимуткина и Алексей Ашапатов, а также дзюдоистка Ольга Позднышева.

В итоге Россия решила провести альтернативные игры. Как отметил тренер сургутских легкоатлетов Александр Боровых, это было сделано, чтобы дать параспортсменам хоть какую-то компенсацию от чудовищной потери.

Теперь под большим вопросом остается участие России в южнокорейских Олимпийских играх, которые состоятся в 2018 году. Главное, чтобы эта ситуация хоть как-то решалась российскими спортивными чиновниками, а не использовалась исключительно как повод для пропагандистских игр.