​СИА-ПРЕСС 2016. Авто года: Ручку верни!

Поддержка отечественного производителя и импортозамещение — по-прежнему одни из самых популярных идей, которыми с радостью оперируют власти на самых разных уровнях. Однако реальность время от времени вносит в эти речи свои коррективы, и тогда получается то ли смешно, то ли совсем грустно.

В очередной раз в этом убедился не кто-нибудь, а сам президент России Владимир Путин, прибывший в мае этого года в Сочи на осмотр новой военной техники. Среди нее был военный «УАЗ-Патриот», оценить интерьер которого оказалось неожиданно сложным делом: генерал Александр Шевченко при попытке открыть дверь машины… оторвал от нее ручку. «Молодец», — рассмеялся Путин. А специалисты, дабы сохранить лицо, объяснили, что у двери автоматическая блокировка: для того, чтобы открыть ее, необходимо завести автомобиль. В обесточенной машине сделать этого нельзя.

Кадры облетели интернет, который, как известно, ничего не забывает: президенту припомнили поездку из ­Хабаровска в Читу на желтой «Ладе Калине» в 2010 году — тогда Путин ехал не в одной, а в трех машинах, что вполне красноречиво свидетельствовало о качестве автотехники.