​СИА-ПРЕСС 2016. Допинг года: Неконструктивный спорт

Международное противостояние между Россией и западным миром красочно вылилось в спорт. Так что весь 2016 год прошел под эгидой допинг-скандала.

В январе мельдоний (метаболическое средство, название которого теперь знает каждый первый россиянин) «внезапно» внесли в список запрещенных препаратов, чем поставили под удар спорт­сменов из нескольких стран постсоветского пространства. Одна из самых первых и громких дисквалификаций была связана с именем теннисистки Марии Шараповой, за которой последовали и многие другие атлеты — как российские, так и иностранные.

Летом, в преддверии Олимпиады в Рио-де-Жанейро, ­допинговый скандал получил новый виток развития 18 июля был опубликован доклад независимого эксперта ­Ричарда Макларена, в котором утверждалось, что российские власти (Министерство спорта, ФСБ и иже с ­ними) подменяли «грязные» допинг-пробы российских спортсменов на «чистые». Для этого была разработана целая система, которая, по словам Макларена, действовала с ­2012-го по 2015 год. То есть, и на Олимпийских играх в Сочи. Все это привело к тому, что российские легкоатлеты были в полном составе дисквалифицированы от участия в ­Рио-2016.

Сейчас история с допингом продолжается. 17 декабря в Екатеринбурге должен был состояться поединок российского боксера Александра Поветкина с канадцем Бермейном Стиверном. Однако снова возникло подозрение в употреблении допинга нашим спортсменом, которое, к счастью, не оправдалось.

Справка Российская сборная на Олимпиаде в Бразилии, несмотря на отсутствие легкоатлетов (той же Елены Исинбаевой), все же сумела достойно выступить и занять четвертую строчку в общем олимпийском рейтинге из 280 олимпийцев, которые добрались до Рио, 107 взяли медали разной пробы.