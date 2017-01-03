​СИА-ПРЕСС 2016. Террор года: Четыре буквы, которые потрясли мир

В 2016 году ИГ (запрещенная в России террористическая организация) увеличило количество своих атак на разные города мира. Всего их было 14. Эпицентрами происходящего стали Турция, Индонезия, США, Бангладеш и Йемен. В этом году больше всего кровавых жертв выпало на долю Ирака и, что примечательно, Евросоюза.

22 марта. Брюссель, Бельгия. В столице ЕС прогремела серия взрывов. В 08.00 два террориста-смертника активировали взрывные устройства в зале вылета брюссельского аэропорта. Первый взрыв произошел у стоек регистрации, второй — в кофейне. Погибло 14 человек. Через полтора часа после трагедии третий смертник вошел в поезд брюссельского метрополитена, где взорвал себя, унеся жизни 21 человека. В результате обоих терактов пострадало более 300 человек.

12 июня. Орландо, США. Примерно в два часа ночи террорист Омар Матин ворвался в ночной клуб и открыл стрельбу по посетителям. Большинство людей смогли покинуть здание, остальных Матин взял в заложники. Он звонил в службу 911 четыре раза, клялся в верности ИГИЛ, утверждал, что рядом с клубом находится начиненный взрывчаткой автомобиль, и угрожал новыми атаками в ближайшие дни. Около пяти утра спецслужбы начали штурм здания, в ходе которого террорист был убит.

28 июня. Стамбул, Турция. Центром кровавой снова драмы был избран аэропорт. Вечером, в 22.00 в аэропорте имени Ататюрка трое мужчин с автоматами в руках и в поясах смертников открыли огонь по пассажирам. Службы безопасности аэропорта и полиция попытались обезвредить террористов, и тогда те активировали взрывное устройство. Теракт забрал жизни 45 человек. Среди жертв трагедии были граждане многих стран мира, среди пострадавших — один россиянин.

14 июля. Ницца, Франция. В этот день Франция праздновала День взятия Бастилии. На Английской набережной для наблюдения за праздничным салютом собралось большое количество людей. В 22.30 в толпу людей на большой скорости въехал грузовик. Его водитель на протяжении двух километров ехал по набережной, совершая маневры и стараясь задавать как можно больше людей. Через лобовое стекло его застрелили полицейские. Однако террорист успел убить более 80 человек, среди которых была одна россиянка.

Справка: В результате терактов, ответственность за которые взяло на себя «Исламское государство», в 2016 году погибло 807 человек, пострадало более 1200.