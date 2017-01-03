​СИА-ПРЕСС 2016. Игра года: Покемон в тюрьме

Мир снова сошел с ума из-за карманных монстров поводом стала игра Pokemon Go, основанная на принципе дополненной реальности. Суть простая запустив приложение на смартфоне, игрок должен включить камеру и смотреть сквозь нее на окружающий мир. На экране среди реальности временами возникают нарисованные монстры — их-то и следует ловить.

На короткое время игра разделила всех на два лагеря — активных игроков и активных же противников. Первые вдохновенно ловили покемонов, вторые вещали о том, что с помощью приложения некие спецслужбы получают возможность видеть любой закоулок планеты… Депутаты Госдумы, как обычно, не вникнув в проблему, тут же предложили запретить игру (которая официально вообще не была выпущена в России), а Совет Федерации и вовсе увидел в ней дьявола.

Активизировалась и русская православная церковь, которая запуталась в скандале с екатеринбургским блогером Русланом Соколовским, ловившим монстров в храме. Его задержали, вменив в вину экстремизм и оскорбление чувств верующих (хотя сами верующие в момент преступления не были в курсе происходящего все раскрылось уже постфактум, когда блогер опубликовал видео в YouTube). Чины РПЦ выступали со взаимоисключающими заявлениями о (не)возможности помилования, но в итоге пришли к согласию ловец по-прежнему сидит в СИЗО.