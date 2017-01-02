​СИА-ПРЕСС 2016. Слово года: Русиано туристо

Словом 2016 года стала «постправда» — Оксфордский словарь английского языка подвел итоги этого странного года, в котором часто объективные факты становились менее важными, нежели их эмоциональная оценка (именно это и значит понятие post-truth).

У нас, впрочем, все не так трагично: при выборе слова года в России не прислушались бы к высоколобым профессорам филологии — у нас это явно «лабутены» или загадочное «русиано» — переиначенное российским премьером Дмитрием Медведевым кофе американо.

Объединяет все эти слова одно: неизменно они входят и в наш лексикон, и в наши реалии, что называется, намертво. В этом свете появление в словаре «постправды», конечно, тревожный звонок, свидетельствующий, что все чаще мы отказываемся от голоса разума в пользу эмоций. Не стоит поддаваться постправде сохраняйте способность трезво мыслить — и ожидайте следующее слово года. На лабутенах и с чашечкой русиано.