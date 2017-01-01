СИА-ПРЕСС 2016. Оскар года: Выживший и дождавшийся

Американская киноакадемия ежегодно вручает премию «Оскар» в различных номинациях, но, пожалуй, главные из них — «Лучшая мужская роль» и «Лучшая женская роль». Много лет поклонники Джека из «Титаника» переживали за Леонардо ДиКаприо, воплотившего этот образ, которого до 2016-го уже четыре раза номинировали на получение премии за главную мужскую роль. Но получить заветную награду ему до сих пор не удавалось.

Наконец, после 22 лет ожидания, СМИ и интернет просто взорвались от новости, что 28 февраля Лео получил долгожданный «Оскар» — за роль в фильме «Выживший».

Россияне едва ли уступают американцам в силе всенародной любви к ДиКаприо, а, возможно, и превосходят. Так, еще до вручения наград киноакадемии, переживая, что их любимец вновь останется без награды, поклонники Леонардо из Якутии собрали 1,4 кг серебра и отлили для него «народный «Оскар». Статуэтку назвали «Говорящий со звездами» и передали ее актеру. Тот поспешил поблагодарить фанатов, выложив фото в «Инстаграме» и сопроводив его подписью «Спасибо жителям Якутии за этот чудесный подарок, особенно всем женщинам, которые собрали и пожертвовали материалы, превратившиеся в статуэтку».

На этом сюрпризы для Лео не закончились. После получения им «Оскара» настоящего, питерская художница Ирина Романовская своей грудью нарисовала актера, держащего заветную статуэтку, и также передала ему свое творение.

Возможно, такую любовь россиян ДиКаприо заслужил из-за того, что имеет русские корни — его бабушка по материнской линии была русской эмигранткой. При этом сам Лео неоднократно говорил, что считает себя наполовину русским, ведь русским был и его дед.

Леонардо ДиКаприо же, кажется, отнесся к получению статуэтки не так трепетно, как его фанаты. Он даже умудрился (а, может, сделал это нарочно) забыть «Оскар» в одном из ресторанов Лос-Анджелеса, где вместе с коллегами отмечал награждение.