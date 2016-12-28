​Путин не станет отдыхать на новогодних каникулах

Президент России Владимир Путин определился с планами на новогодние выходные: как передает пресс-слежба главы государства, полноценный отдых в эти планы не входит.

«Что касается того, как президент будет проводить эти выходные, то вы знаете, что у него практически не бывает полноценных выходных, — рассказал «Интерфаксу» пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. — Так или иначе, идут телефонные звонки, по оперативным вопросам он по многу раз в день общается с членами кабинета министров, получает доклады по линии силовых ведомств и спецслужб — это ежедневные доклады. Президент также получает аналитические доклады».

Вместе с тем, «можно предположить, что какое-то свободное время президент использует для любимых им занятий спортом», — говорит Песков, напомнив, что глава государства «и в хоккей играет, и плавает, и делает это, когда предоставляется возможность, на ежедневной основе».

Отвечая на вопрос что будет у президента на праздничном столе, Дмитрий Песков отметил его скромность: Владимир Путин «весьма скромен в плане пищевых предпочтений, предпочитает абсолютно скромную и здоровую еду». Больше никаких сведений нет: «это — личная жизнь президента, вряд ли стоит туда вмешиваться», — заключил Песков.