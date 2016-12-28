​В аэропортах крупнейших городов Югры пройдет акция «Узнай о своих долгах!»

С 28 по 30 декабря в аэропортах Сургута, Нижневартовска и Ханты-Мансийска пройдет акция «Узнай о своих долгах!», сообщает пресс-служба УФССП по Югре. В ведомстве напоминают, что запрет на выезд за границу применяется, когда размер задолженности составляет 10 тысяч рублей и более. В настоящее время в списке невыездных значатся более 21 тысячи югорчан.

«Оставлять на последний момент вопрос снятия ограничения судебные приставы категорически не советуют и рекомендуют всем, кто запланировал встретить Новый год и провести праздничные дни за рубежом, немедленно обратиться к информационному сервису «Банк данных исполнительных производств» на сайте УФССП России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре и проверить себя на наличие долга», - отметили в ведомстве.