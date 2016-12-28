Специалисты Ханты-Мансийского гидрометеоцентра предупреждают жителей Югры о неблагоприятных погодных явлениях. В пятницу в некоторых районах округа будет «штормить»: ветер усилится до 15 метров в секунду, также ожидается снежная метель. Снег пройдет в большинстве районах ХМАО, температура ночью составит минус 8-13 ºС, при прояснениях — минус 14-19 ºС, днем — минус 6-11 ºС, местами — минус 12-17 ºС.
В пятницу в Югре ветер усилится до 15 метров в секунду
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