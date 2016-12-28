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​До конца 2017 года бизнес-окна откроют в 18 муниципалитетах Югры

В МФЦ Югры в рамках заключенного соглашения между МФЦ и Фондом поддержки предпринимательства Югры заработали два окна по обслуживанию предпринимателей. В департаменте экономического развития округа отметили, что в бизнес-окна могут обратиться как действующие предприниматели, так и лица, планирующие открыть свое дело. Здесь им помогут при открытии, получении субсидий и грантов, регистрации права на недвижимость, получении лицензии и по другим вопросам. Заявителям предоставлена возможность записаться на любое удобное время через портал МФЦ или позвонив по телефону.

Директор департамента информационных технологий Югры Павел Ципорин, комментируя событие, обратил внимание, что перечень услуг в дальнейшем будет расширяться. «До конца 2017 года бизнес-окна будут работать в 18 муниципальных образованиях автономного округа. МФЦ для бизнеса поможет и дальше развивать предпринимательство и станет надежным инструментом создания благоприятной среды для организации и ведения бизнеса в автономном округе», - приводят его слова на admhmao.ru.


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Сегодня в 14:36, просмотров: 205, комментариев: 0


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