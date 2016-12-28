​На период новогодних праздников югорские спасатели перешли на усиленный режим работы

В период новогодних и рождественских каникул спасатели Югры переходят на усиленный режим несения службы. Такая мера принимается ежегодно, чтобы обеспечить безопасность жителей округа, отмечает пресс-служба ГУ МЧС по Югре.

«Для обеспечения безопасности населения и устойчивости систем жизнеобеспечения в период новогодних праздников в Ханты-Мансийском округе создана группировка сил и средств территориальной подсистемы РСЧС в количестве 4738 человек и 2706 единиц техники, в том числе от МЧС России 670 человек и 190 единиц техники. Ежесуточно безопасность югорчан обеспечивают 1640 человек личного состава и 524 единицы техники», - рассказали в ведомстве.

В полную боевую готовность также приведены силы и средства аэромобильной группировки, оперативной группы и оперативного штаба Главного управления МЧС по округу.