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​Верховный суд РФ: нормы об опасном вождении не противоречат действующему законодательству

Решением Верховного суда РФ отказано гражданину в удовлетворении требования о признании частично недействительными норм Правил дорожного движения об опасном вождении. Так, по мнению заявителя, нормы создают угрозу нарушения его прав, поскольку его могут привлечь к ответственности за административные правонарушения, которых он не совершал и в которых отсутствует его вина.

Речь идет о нормах, в соответствии с которыми опасным вождением считается несоблюдение бокового интервала, а также перестроение при интенсивном движении, когда все полосы движения заняты, кроме случаев поворота налево или направо, разворота, остановки или объезда препятствия (п. 2.7 ПДД). По мнению истца и его представителя, данные положения являются незаконными. Также они указали на неоднозначное толкование нормы, в соответствии с которой совершение одного или нескольких следующих друг за другом действий, направленных на несоблюдение требования уступить дорогу транспорту, пользующемуся преимуществом, считается опасным вождением. По мнению заявителя, в данном случае неправомерным является отсутствие установленного конкретного промежутка времени, в течение которого совершаются нарушения.

В обоснование своей позиции Верховным судом РФ указано, что обязательным признаком опасного вождения является создание водителем в процессе дорожного движения ситуации, при которой его движение и (или) движение иных участников дорожного движения в том же направлении и с той же скоростью создает угрозу гибели или ранения людей, повреждения транспортных средств, сооружений, грузов или причинения иного материального ущерба. Суд подчеркнул, что если такая ситуация не создана, то действия водителя не могут рассматриваться как опасное вождение. Причем это устанавливается в каждом конкретном случае с учетом особенностей дорожной обстановки.

Доводы истца Верховный суд РФ в целом счел несостоятельными, в том числе указав, что наличие вины является обязательным признаком административного правонарушения. Также он отметил, что отсутствие указания на конкретный временной промежуток времени, в течение которого неоднократное совершение одного или нескольких действий считается опасным вождением, не свидетельствует о незаконности оспариваемых норм. По мнению Суда, формулировка «совершение нескольких следующих друг за другом действий» достаточна, поскольку означает, что действия совершены в относительно короткий промежуток времени (п. 2.7 ПДД).

Также Верховный суд РФ в числе прочего указал, что КоАП не устанавливает административную ответственность за опасное вождение. В июле МВД России представило на общественное обсуждение законопроект, которым предлагалось ввести ответственность за опасное вождение в виде штрафа в размере 5 тыс. руб.

Публичное обсуждение законопроекта завершилось до 21 июля, о дальнейшей его судьбе пока неизвестно.


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Сегодня в 13:42, просмотров: 214, комментариев: 0


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