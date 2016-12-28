​ВЦИОМ: Главные проблемы россиян — низкие зарплаты, экономика и здравоохранение

Социологи Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) составили топ главных проблем россиян по итогам 2016 года. Больше всего наших сограждан беспокоят низкие зарплаты (18%), экономика в целом (18%), здравоохранение (17%), рост цен (13%) и безработица (15%).

Для молодежи от 18 до 24 лет наиболее острыми являются темы экономики (19%), инфляции (17%), безработицы (14%). Для людей в возрасте 60 лет и старше – экономика (24%) здравоохранение (23%), низкие пенсии (16%).

Каждый десятый в числе проблемных тем называет образование (11%), социальную политику (9%), также отмечают низкие пенсии (8%), коррупцию и бюрократию (8%) и др. Значимость внешней политики за последние годы снизилась. Если в конце 2014 и 2015 годах ее называли важной проблемой 12 процентов, то в декабре 2016-го – только четыре процента наших сограждан.

«В последние два месяца опросы фиксируют повышение эмоциональной напряжённости в связи с проблемным фоном: россияне называют в полтора раза больше проблем, чем в прошлом декабре или в начале года. Сквозная проблема – снижение доходов населения – не просто занимает первую строчку в рейтинге проблем; она так или иначе проявляется для россиян во многих сферах. Наибольшее обострение фиксируется по двум направлениям: здравоохранение и образование. Половина всех жалоб на медицину связана со снижением её доступности: коммерциализация многих услуг, высокие цены на лекарства, нехватка специалистов на местах. Треть жалоб – это недовольство качеством лечения: низкая оценка профессионализма врачей, их отношения к пациентам. Среди проблем сферы образования чаще всего звучит та же самая тема снижения его доступности: высокие цены на учебники, питание в школах, необходимость посещения платных занятий для того, чтобы подготовить ребёнка к экзаменам или поступлению в вуз. Несколько реже звучит тема ЕГЭ, но много жалоб на качество обучения – родители перестают ориентироваться в меняющихся стандартах», - прокомментировал результаты опроса руководитель исследовательских проектов ВЦИОМ Юлия Баскакова.

Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 10-11 декабря 2016 г. в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках и 8 ФО России. Объем выборки (при каждом опросе) 1600 человек. Для данной выборки максимальный размер ошибки (с учетом эффекта дизайна) с вероятностью 95% не превышает 3,5%. Метод опроса - личные формализованные интервью по месту жительства респондента.