​Сервис поиска работы для инвалидов появился на официальном портале Роструда

На портале Роструда «Работа в России» (trudvsem.ru) стал доступен специальный раздел для граждан с ограниченными возможностями. «В данном разделе представлена информация о существующих социальных услугах для инвалидов и правилах их оформления, а также информация о том, на какую поддержку со стороны государства могут рассчитывать граждане, ухаживающие за инвалидами. Кроме того, пользователям портала стал доступен фильтр «Квотируемое рабочее место», отражающий количество у работодателя свободных квотируемых рабочих мест для инвалидов», – сообщил руководитель Федеральной службы по труду и занятости Всеволод Вуколов.

В новом разделе доступно несколько вариантов поиска работы. В частности, вакансии, подходящие для инвалидов (например, инженер, менеджер, преподаватель в системе специального образования, редактор), удаленная работа, работа на неполный рабочий день или с гибким графиком. Можно подобрать предложения по трудоустройству в зависимости от конкретных ограничений функций жизнедеятельности. Это могут быть нарушения кровообращения, зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата и интеллектуальной фунции. Выбор по ним доступен в поле поиска вакансий после нажатия на кнопку "Работа для инвалидов".

Всего в настоящее время в Общероссийской базе вакансий «Работа в России» (trudvsem.ru) размещено свыше 1,1 млн вакансий по всей стране. Из них для инвалидов подходит более 61 тысяч, в том числе около тысячи – в Югре.