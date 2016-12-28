​Росавиация составила список субсидируемых пассажирских авиаперевозок: из Югры появятся новые маршруты

В следующем году в аэропортах Югры будут открыты новые направления для путешествий. Росавиация составила перечень региональных субсидируемых пассажирских перевозок.

Так, например, дважды в неделю авиакомпания «ЮВТ Аэро» будет осуществлять полёты из Перми в Нижневартовск. Ранее этого рейса в расписании воздушной гавани столицы Самотлора не было. Этот же перевозчик также получит субсидии на осуществление полётов из Перми в Сургут и Ханты-Мансийск, из Бугульмы и Казани в Сургут и Нижневартовск.

Авиакомпания «Ангара» будет осуществлять полёты из Красноярска в Нижневартовск. Сейчас это направление обслуживает «NordStar», выполняя данный рейс с промежуточной посадкой в Томске. В свою очередь, «NordStar» сохранит за собой субсидируемый рейс из Красноярска и Норильска в Сургут.

Дважды в неделю на самолёте SRJ-200 при поддержке федерального бюджета будет осуществляться рейс из Уфы в Ханты-Мансийск. Данное направление по прежнему будет обслуживать АО «Авиационная транспортная компания «Ямал».

«Программа субсидирования региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации и формирования региональной маршрутной сети Российской Федерации осуществляется круглогодично - с 1 января по 31 декабря 2017 года», - подчеркнули в Росавиации.

Как сообщал siapress.ru ранее, также в рамках субсидируемых авиаперевозок будут осуществляться полеты из Новосибирска в Сургут, Нижневартовск и Ханты-Мансийск. Получателями поддержки из бюджета Новосибирской области будут S7 и «ЮТэйр».