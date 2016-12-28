​Семье погибшей в авиакатастрофе югорчанки будет выплачен миллион рублей от правительства округа

Губернатор Югры Наталья Комарова поручила выплатить миллион рублей семье Дарьи Трофимовой, погибшей в авиакатастрофе над Черным морем 25 декабря.

Выплата будет произведена из резервного фонда правительства автономного округа, сообщает департамент общественных и внешних связей Югры.

Также глава региона поручила своему заместителю Всеволоду Кольцову проработать вопрос по организации отбора талантливых югорчан, готовых работать в Ансамбле песни и пляски Российской армии им. Александрова, прежде всего среди воспитанников Центра искусств для одаренных детей Севера.

Дарья Трофимова проживала в Югре до 2014 года, окончила Центр искусств для одаренных детей Севера, в поселке Сорум Белоярского района живёт ее мать. В Сирию актриса летела в составе ансамбля имени Александрова.

Самолет Ту-54 Минобороны России направлялся в Сирию для того, чтобы перевезти артистов хора имени Александрова и журналистов: предполагалось, что хор поздравит российских военных с Новым годом на авиабазе Хмеймим. Всего на борту было 92 человека. После вылета практически сразу самолет пропал с радаров. Позже оказалось, что лайнер упал в Черное море неподалеку от побережья.