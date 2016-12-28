​В Югре на автозимнике застряли десять машин

Накануне сотрудникам КУ ХМАО-Югры «Центроспас-Югория» пришлось вызволять из снежного плена путешественников. На автозимнике г. Ханты-Мансийск - п. Пырьях застряли десять автомобилей. Как сообщили в информационно-аналитическом отделе учреждения, инцидент произошёл на 55 километре зимней дороги. «Люди, находившиеся в автомобилях, в медицинской помощи не нуждались. После уборки снега прибывшей спецтехникой автомобили разъехались», - отметили сотрудники «Центроспас-Югория».

Напомним, по данным на 26 декабря в Югре открыты 53 ледовые переправы межмуниципального значения. Ранее сообщалось, что в округе до 25 декабря планируют открыть 84 зимника и 55 ледовых переправ межмуниципального значения общей протяженностью почти 2,5 тысячи километров. На их обустройство в 2016-2017 годах предусмотрено финансирование в объеме 272 миллиона рублей.