​За нарушение антидопингового законодательства введена уголовная ответственность

Федеральным законом от 22.11.2016 № 392-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» ведена уголовная ответственность за использование в отношении спортсмена субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте.

Так, Уголовный Кодекс Российской Федерации дополнен новыми статьями 230.1 и 230.2, которыми устанавливается ответственность за склонение спортсмена тренером, специалистом по спортивной медицине либо иным специалистом в области физической культуры и спорта к использованию субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте, а также за использование таких субстанций и (или) методов независимо от согласия спортсмена.

Под склонением в данном случае понимаются любые умышленные действия, способствующие использованию спортсменом запрещенной субстанции и (или) запрещенного метода, в том числе совершенные путем обмана, уговоров, советов, указаний, предложений, предоставления информации либо запрещенных субстанций, средств применения запрещенных методов, устранения препятствий к их использованию.

За совершение преступлений, предусмотренных статьями 230.1, 230.2 УК РФ может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового.

Закон вступил в силу 3 декабря 2016 года.

Прокуратура г. Нижневартовска