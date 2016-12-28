​Московский «Аэроэкспресс» повысит цену билетов стандартного класса

С 4 января 2017 года ООО «Аэроэкспресс» повысит с 470 до 500 рублей стоимость билетов в вагоны стандартного класса. Платить придется больше при покупке билета через кассы и билетопечатающие автоматы, говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.

Пассажиры, предпочитающие оформлять проездные документы на сайте компании или через мобильное приложение, по-прежнему смогут купить билеты за 420 рублей. Таким образом, скидка на электронные билеты составит 16 процентов. Также не изменяется стоимость билета в бизнес-класс (1000 рублей), популярных тарифов «Семейный» (990 рублей), «Групповой» (990 рублей), «Детский» (130 рублей) и абонементов.

«Повышение цены на билеты по классу «Стандарт» соответствует уровню инфляции в текущем году, — отметил исполнительный директор «Аэроэкспресс» Валерий Фёдоров. — Отмечу, что в непростых экономических условиях нам удалось удержать прежний уровень цен на онлайн-билеты. В дальнейшем мы будем делать ставку именно на развитие электронных каналов продаж».