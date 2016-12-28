​В Сургуте доступна специальная версия ŠKODA Black Edition

ŠKODA Octavia Black Edition – это стильный седан с авторским дизайном от чешских конструкторов. Выразительный интерьер и детали глубокого черного цвета позволят подчеркнуть индивидуальность и быть заметным в потоке автомобилей.

Дизайн-линия Black Edition может быть заказана для Octavia с широким выбором цветов кузова в комплектациях Ambition и Style. Автомобили этой серии выгодно отличаются множеством привлекающих внимание элементов: крыша, зеркала заднего вида, решетка радиатора и литые диски, а также спойлер крышки багажника выполнены в черном цвете. Азартный характер моделей проявляется и в отделке интерьера: передняя панель украшена декоративными вставками PianoBlack, сиденья предлагаются в стильном спортивном исполнении.

В списке функционального оснащения харизматичной Octavia Black Edition –Bluetooth, противотуманные фары, датчики дождя/света, задние датчики парковки (комплектация Style) и другие. При желании клиенты могут оснастить автомобиль ассистентом автоматической парковки, кожаным или комбинированным салоном, подогревом задних сидений, системой управления дальним светом Intelligent Light Assistant, которая автоматически включает и выключает его в соответствии с текущей дорожной ситуацией. Опциональная система Driving Mode Selection помогает задать нужные настройки режима вождения путем нажатия одной кнопки.

Автомобили с дизайн-исполнением Black Edition оснащаются множеством полезных решений в духе Simply Clever. Удобный подстаканник, фары с функцией Corner для освещения дороги в поворотах сделают путешествие еще комфортнее, фары заднего вида на этих моделях теперь оснащается омывателем.

Для OctaviaBlack Edition предлагается 1,6-литровый двигатель MPI мощностью 110л.с., 1.4 TSI мощностью 150 л.с и 1.8 TSI мощностью 180л.с.

Для OctaviaBlack Edition предлагается также4-цилиндровый 16-клапанный дизельный двигатель TDI с турбонаддувом и системой впрыска CommonRail мощностью 150 л.с.

Дизайн-линия Black Edition также представлена для модели ŠKODA Rapid. Автомобили в спецверсиях BlackEdition представлены в шоу-руме официального дилера «ВМ Сургут» по адресу: ул. Профсоюзов, 49/1. Телефон 8 (3462) 503-603, http://www.vmsurgut-skoda.ru