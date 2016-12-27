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​По итогам 11 месяцев добыча нефти в Югре сократилась на 1,7 процента

Объем добычи нефти в Ханты-Мансийском автономном округе в январе-ноябре 2016 года составил 219 млн тонн, что на 3,7 млн тонн, или на 1,7 процента меньше, чем за аналогичный период 2015 года. При этом добыча газа за отчетный период увеличилась на 2,3 процента, до 31,6 млрд кубометров, из них 891 млн кубометров составил природный газ. Данные окружного департамента по недропользованию публикует «Интерфакс»

Напомним, по итогам десяти месяцев в округе добыто почти 200 млн тонн нефти. По прогнозу экспертов, всего в этом году будет добыто 238,9 млн тонн нефти.

Тенденция к сокращению добычи нефти в регионе, в среднем на 1,5 процента в год, сохраняется с 2008 года. «Снижение добычи связано с объективными изменениями в структуре извлекаемых запасов месторождений, с недостатком ресурсных мощностей из-за постепенного истощения старых месторождений и замедления темпа ввода в эксплуатацию новых», - отмечают в правительстве региона.


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27 декабря в 22:45, просмотров: 328, комментариев: 0


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