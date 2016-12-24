​«Принцесса Лея» перенесла сердечный приступ в воздухе

Американская актриса Керри Фишер, известная по роли принцессы Леи в фильме «Звездные войны», перенесла сердечный приступ, сообщает polit.ru. Артистка почувствовала сильные боли во время перелета из Лондона в Лос-Анджелес и сразу по прибытию была госпитализирована в критическом состоянии.
«Все наши мысли с нашей пассажиркой», — прокомментировали представители авиаперевозчика, а полиция добавила, что врачи были вызваны по сигналу «остановка сердца».
Сейчас состояние Керри Фишер стабилизировалось.
Итоги года. Сургут с точки зрения демографии. Лариса Белоцерковцева, главврач перинатального центра // ONLINE 27 декабря в 17:30