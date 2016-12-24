​Путин прислал Трампу новогоднее письмо

Избранный президент США Дональд Трамп получил письмо от своего российского коллеги Владимира Путина с новогодними поздравлениями. В штабе американского лидера рассказали, что он надеется на двусторонние конструктивные шаги ради возрождения российско-американских отношений.

«Очень приятное письмо от Владимира Путина; его идеи так верны. Я надеюсь, что обе стороны будут способны придерживаться этих идей, и нам не придется идти альтернативным путем», — передает комментарий Трампа Reuters.

В Кремле также прокомментировали: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин действительно послал письмо своему американскому коллеге, где выразил надежду на «налаживание двусторонних отношений».