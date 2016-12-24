​Дмитрий Песков: Россия не станет инициатором гонки вооружений

Москва никогда не была и не станет инициатором гонки вооружений: с таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как сообщает RT, таким образом чиновник прокомментировал заявления нового президента США Дональда Трампа о том, что необходимо укреплять американский ядерный потенциал. «Важно, что президент Путин заявил, что Россия никогда не была инициатором гонки вооружений и Россия никогда не будет инициатором гонки вооружений», — сказал Песков.

Россия находится в поиске «конструктивных новых отношений» с США, добавил он.