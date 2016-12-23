​Сбербанк в Югре внедряет систему бережливого производства

Западно-Сибирский банк Сбербанка, Югорский государственный университет и Советская районная больница подписали соглашение о внедрении технологий бережливого производства. Стороны примут участие в реализации проекта «Повышение эффективности и уровня удовлетворенности клиентов бюджетных организаций».

20 сотрудников ЮГУ и Советской больницы примут участие в обучении, по итогам которого получат сертификаты базового уровня Lean. Тренинги и семинары для участников проекта проведут сотрудники Сбербанка, имеющие «зеленые пояса».

«Для сохранения конкурентных позиций организациям в любой сфере деятельности, будь то бизнес, медицина или образование, необходимо быть готовыми к изменениям. Главное меняться не только внешне, но и изнутри. Бережливое производство – это концепция управления с минимальными потерями. Сотрудники, обладающие данными навыками, не просто выполняют свои должностные обязанности, но ежедневно совершенствуют рабочие процессы, повышают производительность и снижают издержки», – подчеркнул заместитель управляющего Ханты-Мансийским отделением Сбербанка Евгений Ярлов.

Югорский университет и Советская районная больница станут пилотными для отработки lean-технологий в бюджетных организациях Югры. После обучения участники защитят свои проекты по внедрению бережливого производства на своих рабочих местах.

В будущем Югорский государственный университет станет центром компетенций для тиражирования опыта Сбербанка по внедрению технологий «Бережливого производства». Преподаватели вуза пройдут обучение, получат сертификаты «зеленых поясов», после чего смогут самостоятельно проводить тренинги для сотрудников и распространять lean-технологии в Югре.