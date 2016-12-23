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​В Мегионе бывшая сотрудница ограбила ювелирный магазин

В Мегионе полицейские задержали женщину, которая ограбила ювелирный магазин на 75 тысяч рублей. Сообщение о краже поступило от руководства торговой точки. Недостача была выявлена в ходе ревизии. Стражи порядка проверили все ломбарды в городе, и в одном из них им удалось установить личность подозреваемой.

«Сотрудница ломбарда рассказала, что разыскиваемые золотые украшения сдавала молодая девушка, и предоставила полицейским её паспортные данные. Подозреваемой в совершении преступления оказалась 24-летняя жительница Мегиона. Как оказалось, девушка, совершившая кражу, ранее работала в том самом ювелирном магазине, откуда и были похищены драгоценности», - рассказали в пресс-службе УМВД Югры.

При задержании мегионка свою вину признала. В отношении неё избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Краденые ювелирные украшения найдены и будут возвращены потерпевшей стороне.

В настоящее время в отношении девушки возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.


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Сегодня в 14:13, просмотров: 136, комментариев: 0


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