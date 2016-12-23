​Владимир Путин дает двенадцатую большую пресс-конференцию // ОНЛАЙН

В пятницу, 23 декабря, президент России Владимир Путин дает двенадцатую большую пресс-конференцию. На мероприятие аккредитовано почти 1,5 тысячи журналистов. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее обозначил основные темы пресс-конференции: экономика, социальная сфера, а также международная обстановка.

Самой короткой по времени пресс-конференция состоялась в 2001 году. Первая встреча с журналистами в таком формате заняла у президента 1 час 33 минуты, напоминает ТАСС. Самой долгой стала пресс-конференция 2008 года, когда президент отвечал на вопросы 4 часа 40 минут. В прошлом декабре пресс-конференция заняла 3 часа 8 минут.

Отметим, что в этом году президент перенес встречу со СМИ с четверга на пятницу, чтобы принять участие в прощанием с убитым в Турции российским послом Андреем Карловым.