​В правительстве Югры подписали соглашение, которое должно обеспечить трехпроцентный рост зарплат

В пятницу, 23 декабря, в правительстве Югры состоялось подписание Трехстороннего соглашения между органами государственной власти региона, объединением работодателей и объединением организаций профсоюзов автономного округа на 2017-2019 годы. Как сообщает департамент общественных и внешних связей округа, документ подписали губернатор Югры Наталья Комарова, председатель Думы автономного округа Борис Хохряков, председатель объединения работодателей Александр Кобанов, председатель объединения организаций профсоюзов Фёдор Сиваш.

Глава региона определила пять основных позиций соглашения, которые обеспечивают гарантии гражданам. В частности, документ устанавливает, что размер минимальной заработной платы в Югре должен быть не ниже величины установленного прожиточного минимума. Также за счет ежегодного повышения производительности труда и качества работы прирост реальной заработной платы должен составлять не менее трех процентов, реальных располагаемых денежных доходов населения – не менее 1-2 процентов. Сроки оплаты выполненных работ, поставленных товаров, оказанных услуг не должен превышать 30 календарных дней со дня исполнения обязательств по договору или контракту. Совместными усилиями членов Трёхсторонней комиссии необходимо создать режим наибольшего благоприятствования местным товаропроизводителям, предпринимателям, обеспечивающим насыщение рынка отечественными товарами и услугами и являющимся участниками данного соглашения. Кроме того, работодателям во взаимодействии с профсоюзами необходимо создать условия для эффективной занятости инвалидов, включая помощь в адаптации на рабочем месте, поддержку в процессе выполнения трудовых функций.

Все участники встречи отметили, что новое соглашение — это сбалансированный документ, в котором заложены обязательства сторон по повышению качества жизни югорчан.