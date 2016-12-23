​Созданный в Югре департамент промышленности возглавил Василий Дудниченко

В структуре правительства Югры произошли значительные изменения. Создан департамент промышленности округа.

С 23 декабря исполнять обязанности директора новой структуры возложена на первого заместителя директора окружного департамента экономического развития Василия Дудниченко. Соответствующее распоряжение подписала глава региона Наталья Комарова.

Департамент промышленности образован путем реорганизации департаментов по недропользованию и природных ресурсов и несырьевого сектора экономики. В состав ведомства войдут управления промышленной политики, агропромышленного комплекса, туризма, правового и экономического регулирования, уточнили в департаменте общественных и внешних связей округа.

Василию Дудниченко 36 лет. В 2002 году он окончил Тюменский государственный университет по специальности «финансы и кредит». С этого же года началась его карьера в правительстве Югры. До 2009 года он занимал разные должности в департаменте финансов округа, затем стал директором Регионального центра инвестиций. С 2010 года занимает должность первого заместителя директора департамента экономического развития ХМАО.