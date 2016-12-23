​Большегрузы, застрявшие на трассе «Сургут — Салехард», начинают разъезжаться

Грузовики, застрявшие на трассе «Сургут — Салехард» из-за аномальных холодов, начинают разъезжаться. По словам начальника отдела аварийно-спасательных и других неотложных работ ГКУ «Ямалспас» Максима Никифорова, вечером в четверг, 22 декабря, большинство большегрузов, у которых отказала ходовая часть, смогли продолжить путь

«На вчерашний вечер из автомобилей, которые находились в том месте с 20 декабря, осталось девять. Старые разъезжаются, новые приезжают», - цитирует Никифорова «Интерфакс-Урал».

Утром в пятницу, 23 декабря, на федеральной трассе недалеко от границы с Югрой оставалось 29 автомобилей. Ранее в социальных сетях появилось обращение дальнобойщиков, в котором они сообщали о том, что остались на трассе без еды и топлива. Они просили установку сухого обогрева, чтобы завести технику, некоторые требовали бесплатной заправки и питания, так как у них нет денег. Власти региона, между тем, сообщали, что водители отказались от временного размещения в организованном пункте с питанием и ночлегом в Ноябрьске и от предложения предпринимателей бесплатно разместиться на раскладушках в придорожных кафе.

Отметим, еще 21 декабря власти Югры выступили с официальным обращением к водителям отложить поездки по трассе «Сургут — Салехард» до потепления. Потепление, обещают синоптики, придет в уральский регион уже сегодня.