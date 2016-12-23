Начался возврат билетов на отмененный этап Кубка мира по биатлону в Тюмени

В пятницу, 23 декабря, начинается процедура возврата денежных средств за приобретенные билеты на этап Кубка мира по биатлону в Тюмени, сообщает пресс-служба администрации города. Заявления на возврат билетов будут приниматься до 1 марта 2017 года. Деньги будут возвращены при предъявлении оригинала билета и удостоверения личности. Возврат электронного билета можно будет оформить только по безналичному расчёту. С информацией о порядке возврата билетов можно ознакомиться на сайте Ponominalu.ru – в разделе «Отмены и переносы», по тел.: +7-495-228-20-80; 8-800-555-80-11 (с 9:00 до 21:00 по московскому времени) или обратившись с запросом по email: sos@ponominalu.ru

Напомним, 22 декабря 2016 года право проведения восьмого этапа Кубка мира по биатлону 2017, ранее переданное Тюмени, возвращено IBU. На соревнования было продано больше 20 тысяч билетов.