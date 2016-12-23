​Предприниматели в отдаленных населенных пунктах Югры смогут работать без контрольно-кассовой техники

В 103 отдаленных населенных пунктах Югры, расположенных в семи муниципальных районах, предприниматели могут осуществлять реализацию товара или услуги без применения контрольно-кассовой техники. Такое решение принято правительством округа, сообщает департамент общественных и внешних связей округа.

В перечень входит пять тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. «Цель решения – создать условия для предпринимательской деятельности по видам предоставления услуг, реализации товаров для населения отдаленных населенных пунктов», - пояснила решение губернатор Югры Наталья Комарова.

Директора департамента экономического развития автономного округа Павел Сидоров уточнил, что перечень населенных пунктов согласован с администрациями муниципальных образований региона: «Населенные пункты определены исходя из их транспортной доступности. Это решение направлено на повышение деловой активности предпринимателей в труднодоступных населенных пунктах, где они зачастую являются единственными поставщиками услуг розничной торговли для населения».