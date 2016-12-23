​Автор «Имперского марша» признался: он никогда не смотрел «Звездные войны»

Кинокомпозитор Джон Уильямс, известный по множеству саундтреков к голливудским фильмам и в том числе — по «Имперскому маршу», признался, что никогда не смотрел ни одной части киносаги «Звездные войны», в которой звучит эта мелодия. Более того, Уильямс, обсуждая свою музыку с корреспондентом The Mirror, назвал ее не слишком запоминающейся, передает InterMedia.

Процесс создания музыки — «очень, очень тяжелый труд», признался 84-летний композитор, который отметил, что до сих пор в работе он обходится карандашом и бумагой, записывая ноты, а компьютера у него нет.

Напомним, что музыкальные темы «Звездный войн» — не единственные широко известные работы Уильямса: в его активе — музыка к фильмам о Гарри Поттере и Индиане Джонсе, а также к фильмам «Список Шиндлера», «Парк Юрского периода», «Один дома» и многим другим.