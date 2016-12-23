​На лекарственное обеспечение жителей Югры выделят больше двух млрд рублей

На лекарственное обеспечение жителей Югры будет выделено больше двух миллиардов рублей. Перечень лекарственных препаратов, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания, отпускаемых по рецептам врачей бесплатно или со скидкой, за счет средств окружного бюджета утвержден на заседании правительства округа. «Все лекарственные нужды югорчан должны быть обеспечены в полном объеме», - поручила глава региона Наталья Комарова.

Исполняющий обязанности директора департамента здравоохранения региона Владислав Нигматулин отметил, что перечень препаратов ежегодно актуализируется. «Мы проанализировали нашу работу за последние три года, внесли ряд изменений в документацию для улучшения организации льготного лекарственного обеспечения населения округа. К примеру, мы пересмотрели льготные лекарственные препараты с точки зрения востребованности для населения. Уточнили, нужны ли они населению», - приводят его слова на admhmao.ru.