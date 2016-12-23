​Тюмень осталась без мирового биатлона

Скандалы с употреблением спортсменами допинга стали причиной отмены этапа Кубка мира в Тюмени: соревнования, напомним, должны были пройти в марте 2017 года. Решение принял Союз биатлонистов России в связи с подозрениями Международного Олимпийского комитета, руководство которого заявило о том, что 31 спортсмен из России употреблял допинг, причем в отношении 29 из них уже начато расследование.

«В четверг СБР сообщил IBU, что возвращает право на проведение в 2017 году юношеского и молодежного чемпионатов мира в городе Остров, а также этапа Кубка мира в Тюмени, — заявили представители Международного союза биатлонистов (IBU). — Новые места проведения данных мероприятий будут утверждены позднее».

Напомним, ранее стало известно, что без мирового биатлона остался и Ханты-Мансийск — соревнования подобного уровня не будут проводиться в столице ХМАО минимум два года подряд. А в дальнейшем за право проводить этапы Кубка мира Югре придется бороться с Тюменской областью: руководство IBU заявило, что к практике, когда в России проводится сразу два этапа соревнований (а раньше было именно так), организация возвращаться не намерена.