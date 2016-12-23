​Этап Кубка мира по биатлону в Тюмени отменен

Этап Кубка мира по биатлону, который должен был состоятся в Тюмени в марте 2017 года, отменен. Официальное заявление опубликовано на сайте Российского союза биатлонистов (СБР). Решение принято по итогам внеочередного Исполкома IBU, состоявшегося 22 декабря в Мюнхене.

«В сложившихся обстоятельствах СБР считает невозможным проведение в ближайшие месяцы на территории России этапа Кубка мира по биатлону и юниорского чемпионата мира, которые должны были состояться в Тюмени и Острове соответственно. Определение места проведения названных мероприятий остается за IBU. Соревнования должны проходить в атмосфере праздника, а не среди подозрений и кривотолков», - говорится в заявлении СБР.

Также Союз выразил надежду на скорейшее и тщательнейшее разбирательство со стороны IBU относительно информации, содержащейся в докладе комиссии Ричарда Макларена. «СБР в этой ситуации будет действовать согласно международному антидопинговому законодательству. При этом фигуранты дел должны быть наказаны только в том случае, если их вина действительно будет доказана. Мы надеемся, что уже в самое ближайшее время большой биатлон вернется в Россию», - отмечается в сообщении.

Ранее IBU сообщил о начале расследования в отношении почти 30 российских спортсменов, еще двое отстранены от соревнований.