​Владимир Путин: Россия сильнее любого агрессора

Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что страна способна дать отпор любому потенциальному агрессору.

Впрочем, это не повод почивать на лаврах: по словам лидера государства, ситуация может измениться очень быстро — настолько, что страна не успеет этго заметить. «Хотел бы обратить ваше внимание на то, что если мы просто позволим себе хотя бы на минуту расслабиться, допустить хотя бы один существенный сбой в модернизации армии и флота, в подготовке войск, ситуация может быстро измениться», — предостерег Путин.

Он отметил, что необходимо неукоснительно отслеживать у российских границ любые изменения баланса сил или военно-политической обстановки с тем, чтобы оперативно координировать действия по нейтрализации потенциальных угроз.

Основной задачей Минобороны в наступающем году будет сбалансированное развитие всех видов и родов войск. «Надо укреплять боевой потенциал стратегических ядерных сил, прежде всего, за счет ракетных комплексов, способных гарантированно преодолевать существующие и перспективные системы противоракетной обороны, — добавил Путин. — Стратегические неядерные силы тоже необходимо выводить на качественно новый уровень, позволяющий нейтрализовать любые военные угрозы России».