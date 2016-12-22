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​Владимир Путин: Россия сильнее любого агрессора

Президент РФ провел расширенное заседание коллегии Минобороны

Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что страна способна дать отпор любому потенциальному агрессору.

Впрочем, это не повод почивать на лаврах: по словам лидера государства, ситуация может измениться очень быстро — настолько, что страна не успеет этго заметить. «Хотел бы обратить ваше внимание на то, что если мы просто позволим себе хотя бы на минуту расслабиться, допустить хотя бы один существенный сбой в модернизации армии и флота, в подготовке войск, ситуация может быстро измениться», — предостерег Путин.

Он отметил, что необходимо неукоснительно отслеживать у российских границ любые изменения баланса сил или военно-политической обстановки с тем, чтобы оперативно координировать действия по нейтрализации потенциальных угроз.

Основной задачей Минобороны в наступающем году будет сбалансированное развитие всех видов и родов войск. «Надо укреплять боевой потенциал стратегических ядерных сил, прежде всего, за счет ракетных комплексов, способных гарантированно преодолевать существующие и перспективные системы противоракетной обороны, — добавил Путин. — Стратегические неядерные силы тоже необходимо выводить на качественно новый уровень, позволяющий нейтрализовать любые военные угрозы России».


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22 декабря в 17:15, просмотров: 294, комментариев: 0


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