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​«Валокордин» будет продаваться в аптеках по рецепту

Медицинские спиртосодержащие препараты (такие как валокордин и боярышник) в аптеках будут отпускаться по рецептам: об этом РИА Новости заявил вице-премьер правительства РФ Александр Хлопонин. Он также отметил, что автоматы по продаже спиртосодержащих веществ будут ликвидированы.

«Та же настойка «Боярышника», которая используется как медицинский препарат, и который употребляют, она должна продаваться в аптеке и по рецепту, — сказал чиновник. — Не так, как сегодня в автоматах люди подходят, пишут «Настойка боярышника» и, собственно говоря, покупают за деньги в автоматах».

Отметим, что такое решение стало реакцией на массовое отравление в Иркутске — жертвами стали 72 чеовека, которые употребляли как напиток не предназначенный для этого «Боярышник».


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22 декабря в 17:12, просмотров: 340, комментариев: 2


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Комментарии:
Шурави
не нравится
22 декабря в 17:16
Что сие значит ПАТКЕАХ?(что-то на иврите или пушту?)
Ю.Н. Шурави
не нравится
22 декабря в 17:17
Это значит, что корреспондент дописАлся до степени неразличения букв... :( Простите.

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