​«Валокордин» будет продаваться в аптеках по рецепту

Медицинские спиртосодержащие препараты (такие как валокордин и боярышник) в аптеках будут отпускаться по рецептам: об этом РИА Новости заявил вице-премьер правительства РФ Александр Хлопонин. Он также отметил, что автоматы по продаже спиртосодержащих веществ будут ликвидированы.

«Та же настойка «Боярышника», которая используется как медицинский препарат, и который употребляют, она должна продаваться в аптеке и по рецепту, — сказал чиновник. — Не так, как сегодня в автоматах люди подходят, пишут «Настойка боярышника» и, собственно говоря, покупают за деньги в автоматах».

Отметим, что такое решение стало реакцией на массовое отравление в Иркутске — жертвами стали 72 чеовека, которые употребляли как напиток не предназначенный для этого «Боярышник».