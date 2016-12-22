​Депутат Тюменской областной думы Михаил Селюков принял участие в заседании думы Сургута

В Сургуте состоялось заключительное в этом году заседание городской думы, в работе которого принял участие депутат Тюменской областной Думы Михаил Селюков (фракция ЛДПР).

Ключевым вопросом в повестке дня стало принятие бюджета на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов. В грядущем году планируется получить поступлений в бюджет города в размере 20,640 млрд. рублей. В свою очередь расходы составят 21,221 млрд. рублей. При таком соотношении доходов и расходов дефицит бюджета составит 581,603 млн. рублей. Основными источниками доходов традиционно являются поступления от налогов и безвозмездные поступления в виде дотаций, субсидий, субвенций. Функциональная структура расходов не претерпела существенных изменений, 67,3% из них составляет финансирование отраслей социальной сферы (образования, культуры, физкультуры и социальной политики).

«Принятие бюджета муниципального образования – один из основных вопросов, которые рассматривают депутаты, - прокомментировал депутат Тюменской областной думы Михаил Селюков. – Во главе угла остро стоит вопрос эффективности освоения бюджетных средств. В межбюджетных отношениях округа и города должны применяться подходы, которые стимулирую увеличение налогооблагаемой базы города. Одним из вариантов может быть повышение норматива отчислений по НДФЛ в городской бюджет».