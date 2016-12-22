​Дмитрий Песков назвал Владимира Путина «абсолютным либералом»

Владимир Путин — абсолютный либерал по своей натуре, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Мир».

«Вы знаете, недруги — в первую очередь за рубежом, но и некоторые недруги внутри России — они считают, что Путин, скорее, консерватор и такой государственник, которому чуждо слово «свобода», — сказал чиновник. — Но Путин — абсолютный либерал по своей натуре, и гораздо больший либерал, нежели назывные либералы, которые именуют себя оппозицией». Либеральность президента проявляется в экономике, социальной политике и других сферах, пояснил свои слова пресс-секретарь главы государства.

Он также отметил, что не в курсе, будет ли Владимир Путин участвовать в выборах президента в 2018 году — этот вопрос на стоит на повестке дня в Кремле из-за каждодневной работы.