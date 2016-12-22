​Фирма «Мелодия» опубликовала архивные записи рождественских аудиоспектаклей

Фирма грамзаписи «Мелодия» представила рождественский проект, выложив в открытый доступ архивные записи аудиоспектаклей на новогоднюю и рождественскую тему. «О Новом годе и Рождестве писали Гоголь, Чехов, Гайдар и другие авторы. Предлагаем окунуться в праздничную атмосферу и послушать аудиоспектакли по известным святочным рассказам в исполнении Антона Шварца, Алексея Грибова, Екатерины Райкиной и других советских артистов», — сказано во вступительном слове на портале «Культура.РФ».

Как сообщает InterMedia, этим дело не ограничится: «В спецпроекте «Накануне Рождества» собраны материалы об истории праздника, его традициях и атрибутах. Посетители портала узнают, как отмечали этот день писатели-эмигранты, мальчики и девочки в детских домах, что было на столах у рядовых жителей Советского Союза, прочитают о трансформации рождественских традиций в СССР и комсомольских маскарадах».