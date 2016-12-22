​Смартфоны, парфюмерия и… телевизоры стали самыми популярными новогодними подарками среди россиян

Самые запрашиваемые категории новогодних подарков в этом году — это парфюмерия, мелкая бытовая техника и гаджеты, сообщает сервис Price.ru на основе анализа статистки за период с 15 ноября по 15 декабря 2016 года. Более всего — на 45 процентов — прибавили в популярности последние — причем речь идет не только о смартфонах, но и об «умных» часах и браслетах, отслеживающих физическую активность их владельца. Однако и смартфоны актуальны — спрос на них возрос аж на 62 процента. Также демонстрируют подъем интереса покупателей наушники (на 40 процентов) и почему-то телевизоры (тоже на 40 процентов).

Если говорить о делении по полам, то для женщин чаще всего приобретают товары для кухни типа кофеварок, кухоннылв комбайны, мини-печей и прочего; не забывают и о фитнес-браслетах. Мужчинам выбрать подарок еще проще: обычно в качестве него покупатели берут термобелье, электробритву, тот же фитнес-браслет или автомобильный видеорегистратор. Детей на Новый год Дед Мороз, вероятно, будет радовать конструкторами LEGO, квадрокоптерами и радиоуправляемыми автомобилями, также в рейтинге вечный хит — кукла Barbie.