​Единый день голосования в России, возможно, перенесут или даже отменят

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила о возможности переноса или отмены единого дня голосования, который, напомним, приходится на третье воскресенье сентября.

Такое заявление она сделала на совещании с главами региональных избиркомов: «Коммерсантъ» рассказывает об этом со ссылкой на одного из участников совещания. «Когда членам УИК приходится за одну ночь обрабатывать сразу бюллетени и по выборам в Госдуму, и по выборам в заксобрание, и по муниципальным выборам, возрастает вероятность ошибок», — сказал он, отметив, что это может послужить поводом для возрождения практики законодательного ограничения количества бюллетеней, которые участковые комиссии одновременно берут в обработку.