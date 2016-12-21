​МВД назвало незаконными действия журналистов программы «Ревизорро»

На сайте МВД России опубликовано официальное разъяснение, из которого следует, что ведущие и съемочная группа программы «Ревизорро» не имеют права проверять помещения заведений общественного питания, куда ограничен доступ. В ведомстве уточняют, что санитарно-эпидемиологическим надзором и защитой прав потребителей занимается Роспотребнадзор, а журналисты не могут брать на себя функции госорганов. И напомнили, что закон о СМИ предусматривает ответственность «за злоупотребление свободой массовой информации».

В пресс-службе телеканала «Пятница», комментируя разъяснения МВД, отметили, что за все время существования программы «Ревизорро» со стороны МВД не поступало никаких утверждений, постановлений или штрафов, которые бы свидетельствовали о недопустимом поведении журналистов и съемочной группы «Ревизорро» при осуществлении съемок в технических помещениях ресторанов и отелей. Представитель телеканала отметил, что проект не ставит своей целью взять на себя функции контролирующих органов. «Мы неоднократно подчеркивали, что программа никогда не собиралась и не собирается подменять собой Роспотребнадзор. Съемочная группа «Ревизорро» осуществляет журналистское расследование и в своей работе руководствуется законом о СМИ. Еще до старта первых съемок команда юристов, которая занимается только проектом «Ревизорро», проработала все правовые вопросы и тщательно проинструктировала съемочную группу», — цитирует RNS представителя телеканала.